انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة.. احذروا قرب يوصل لـ 2000 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع كثيراً سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 بقيمة 13 جنيهاً للجرام الواحد، ووصل لاعلي مستوى له محلياً وعالمياً، وهو من أكثر الأشياء الذي يبحث عنه الكثيرين ممن يتواجدون في كل مكان.

سعر الذهب في نهاية اليوم الجمعة

وتستمر أسعار الذهب في الارتفاع إلى أعلي مستوى ووصل إلى القمة في مصر، وهو أعلى مستوى تاريخي لسعر الأصفر وهو مدفوع بحالة من الركود الكبير في كل الأسواق المخصصة لبيعه بسبب وصوله لأعلى مستوى، وهو كسر حاجر الـ 1500 جنيهاً وتعد من أبرز الأشياء التي أثرت على الجميع.

وزادت أسعار الذهب كثيراً في جميع المحلات والأسواق المخصصة ببيعه في مصر والعالم، ويتوقع الكثير من الخبراء استمرار زيادته وارتفاعه في الكثير من الأوقات، وهو يتوفر بالكثير من الأشكال والأنواع والأحجام المختلفة التي تتناسب مع كل الأذواق وابتعد كثيراً عن شرائه الجميع.

سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 24 قيمة 1786 جنيهاً.

وصل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 21 قيمة 1563 جنيهاً.

وحقق سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 18 قيمة 1339 جنيهاً.

وزاد سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 14 قيمة 1042 جنيهاً.