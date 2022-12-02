انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022: زي امبارح بالظبط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.

سعر السمك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022: