انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022: زي امبارح بالظبط والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
سعر السمك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 42 جنيها
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا
3- ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 100 جنيهات
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 230 جنيها
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 80 جنيها
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 145جنيه
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 86 جنيها
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم .