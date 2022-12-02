انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022: روح هات 2 كيلو جملي يا أبو العيال رخصت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 2 ديسمبر لعام 2022، عن أسعار أمس، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضيةتسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022: