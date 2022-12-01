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سعر السمك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022: الجمبري نزل 5 جنيه يا ست الكل

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رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الخميس 1 ديسمبر  2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.

سعر السمك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022:

 
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 42 جنيها

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا

3- ووصل  سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 100 جنيهات بتراجع  2 جنيهات

. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 230 جنيها بزيادة  10 جنيهات

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 80 جنيها

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 145جنيه بتراجع 5 جنيهات

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 86 جنيها بزيادة 2 جنيه

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم .

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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