انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022: الجمبري نزل 5 جنيه يا ست الكل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
سعر السمك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 42 جنيها
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا
3- ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 100 جنيهات بتراجع 2 جنيهات
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 230 جنيها بزيادة 10 جنيهات
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 80 جنيها
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 145جنيه بتراجع 5 جنيهات
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 86 جنيها بزيادة 2 جنيه
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم .