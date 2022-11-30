انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022: الكندوز مدلع الزبائن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر لعام 2022، عن أسعار أمس، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضيةتسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022: