انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 : الفراخ نزلت كتير يا ست البيت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 انخفاضها في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية، علي الرغم من ارتفاع اسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن اليوم الأربعاء هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 38 جنيه.

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 60 جنيه.

3- سعر كيلو الدواجن الساسو، بلغ سعر الكيلو 50 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم الأربعاء فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 70 جنيهاً. 2- كرتونة البيض الأحمر “71 جنيها .

3- كرتونة البيض البلدي “72 جنيهًا.