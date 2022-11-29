انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين.. زاد بسرعة الصاروخ وزعل العرسان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 في كل محلات الصاغة المحلية، وهو ينتشر بالكثير من الانحاء لأنه من اكثر المعادن الهامة والتي تقدم للجميع، حيث انه يكون بالعديد من الاشكال والانواع والاحجام المختلفة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الانوارتفع جرام الذهب عيار 21 كثيراً وتخطي حاجز الـ 1500 جنيه وهي من الأشياء التي ازعجت الكثيرين وخاصة الشباب المقبلين على الزواد والذين يردون شراء منه كميات كبيرة لأنه من الأشياء الأساسية في الزواج.

سعر الذهب اليوم الاثنين

ويهتم الجميع بشكل يومي بمعرفة سعر الذهب لأنه من المعادن الهامة التي لها أهمية كبيرة، ويريد الجميع الحصول عليها ولكن يضاف إليها الدمغة والمصنعية التي تكون عليه وعلى جميع الاشكال المختلفة.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

واما عن أسباب ارتفاع سعر الذهب جاءت بسبب الكثير من التغيرات التي توجد حوله، ومن ابرزها الازمة الروسية الأوكرانية، والكثير من الازمات الأخرى، وأيضاً العلاقة العكسية التي توجد بينه وبين الدولار.

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1003 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 1290 جنيهاً للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 1505 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1720 جنيهاً للجرام.

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 12040 جنيهاً.