انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الأثنين 28 نوفمبر 2022: البلطي زاد 7 جنيه مرة واحدة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الأثنين 28 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
سعر السمك اليوم الأثنين 28 نوفمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 44 جنيها بزيادة 7 جنيهات
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا
3- ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات بتراجع 4 جنيهات
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 220 جنيها بتراجع 10 جنيهات
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 80 جنيها بزيادة 4 جنيهات
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيه بزيادة 15 جنيها
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 84 جنيها بتراجع 6 جنيهوتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الحالي