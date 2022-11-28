انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 28 نوفمبر 2022: حديد عز اتكسرت رقبته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 28 نوفمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس حيث تجاوز سعره حاجز الـ24 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 28 نوفمبر 2022: