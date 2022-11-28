انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأثنين 28 نوفمبر 2022 : الأصفر مش راحم العرسان والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأثنين 28 نوفمبر 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1445 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 14 سجل 962 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 1248 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 1445 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 1652 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 11640جنيه.
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1751 دولار للأوقية وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار،