انت الان تتابع خبر سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 28 نوفمبر 2022: روحي اشتري يا ست البيت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رغبت العديد من ربات المنازل داخل جمهورية مصر العربية في معرفة سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2022، لذلك تزايد حركات البحث على المحرك الشهر جوجل خلال الساعات الماضية.سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم، انخفاض في سعره عن أسعار أمس السبت، في الكثير من الأسواق وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم :