انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : الأخضر هيتعلن عن المفاجأة كمان شويه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات في كثير من شركات الصرافة والبنوك وذلك بعد زيادة معدلات الطلب عليه خلال الساعات الماضية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للجنيه أمام الدولار ورفع الفائدة 2%.وشهد سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الارتفاع الطفيف بمتوسط 4 قروش في اليوم الوحد

سعر الدولار اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022