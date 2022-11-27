انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022: حديد عز دغدغ كل اللي في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رتفعت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس حيث تجاوز سعره حاجز الـ24 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري: 19680 جنيهًا، بزيادة 240 جنيها. 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 20211 جنيهًا، بزيادة 155 جنيها. 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17،570جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17،550 جنيه للطن. 5- وصل سعر طن الأسمنت 1718 جنيهًا، بزيادة 39 جنيها.. 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1430 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1430 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيها للطن