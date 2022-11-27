انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : الفراخ نفسها اتقطع من النزول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 انخفاضها في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء. وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية، علي الرغم من ارتفاع اسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن اليوم الأحد هي كما يلي :