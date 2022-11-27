انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : الأصفر مش واقف على محطات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1443 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 14 سجل 962 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 1237 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 1443 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 1649 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 11.544جنيهاً.
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1751 دولار للأوقية وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار،