انت الان تتابع خبر عاجل .. زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة : أكثر من 10 جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022، في منتصف التعاملات الصباحية، بقيمة 11 جنيه لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في الفترة الحالية جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.
أسعار الذهب الآن :
عيار 14 سجل 940جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 1,209جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 1410 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 1613 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 11280 جنيهاً.
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1751 دولار للأوقية وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار،