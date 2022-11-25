انت الان تتابع خبر عاجل .. زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة : أكثر من 10 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022، في منتصف التعاملات الصباحية، بقيمة 11 جنيه لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في الفترة الحالية جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

أسعار الذهب الآن :