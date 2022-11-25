انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022: الأخضر بيجهز لضربة جديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات في كثير من شركات الصرافة والبنوك وذلك بعد زيادة معدلات الطلب عليه خلال الساعات الماضية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للجنيه أمام الدولار ورفع الفائدة 2%. وشهد سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الارتفاع الطفيف بمتوسط قرشين في اليوم الوحد

سعر الدولار اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022:

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 24.46 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع 2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 24.50 جنيه للشراء و 24.56 جنيه للبيع 3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 24.49 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع. 4- سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي: 24.48 جنيه للشراء و24.55 جنيه للبيع 5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 24.46 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع 6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 24.54 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع 7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 24.50 جنيه للشراء و 24.56 جنيه للبيع