انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022: حديد عز شبع ضرب في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس حيث تجاوز سعره حاجز الـ24 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري: 19376 جنيهًا.. 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 19882 جنيهًا.. 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17،570جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17،550 جنيه للطن. 5- وصل سعر طن الأسمنت 1655 جنيهًا.. 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1430 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1430 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيها للطن