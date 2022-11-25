انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 : الفراخ جالها هبوط حاد في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء. وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية، علي الرغم من ارتفاع اسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن اليوم الجمعة هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 37 جنيه. 2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 60 جنيه. 3- سعر كيلو الدواجن الساسو، بلغ سعر الكيلو 50 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم الجمعة فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 70 جنيهاً. 2- كرتونة البيض الأحمر “71 جنيها . 3- كرتونة البيض البلدي “72 جنيهًا.