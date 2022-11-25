سعار الذهب اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 : الأصفر داخل على 1700 جنيه

انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 : الأصفر داخل على 1700 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1410 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 14 سجل 892 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 1208 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 1410 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 1613 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 11280 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:

وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1751 دولار للأوقية وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار،