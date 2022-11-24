انت الان تتابع خبر ابيع ولا أشتري الذهب دلوقتي .. نكشف إجابة السؤال الذي حير المصريين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أجاب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، على السؤال الذي يشغل بال الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال هذه الساعات بشأن ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير وهل هذا هو الوقت المناسب للبيع أو الشراء؟.

وأوضح نجيب في تصريحات صحفية له اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، أن أسعار الذهب قفزت بشكل كبير حيث وصل سعر الجرام 21 إلي 1400 جنيهاً مصرياً، فيما بلغ غيار 24 ما يقارب 1600 جنيه مصري بدون المصنعية، مشيراً أن هذا هو الوقت الأنسب لعملية بيع الذهب لمن قاموا بشراءه عندما كان يتراوح سعر الجرام 1000 جنيه مصري.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت الحالي ليس وقت نهائياً للشراء بسبب الزيادة التي حدثت في سعر الجرام جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.