كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21.. البورصة تحذر

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21، وجميع وحدات الذهب الأخرى بيع وشراء بالريال السعودي في محلات الصاغة، وتحديث سريع لسعر الذهب اليوم في السعودية بالأسعار العالمية بالدولار مقابل الأسعار المحلية بالريال، مع ذكر أسعار سبائك الذهب اليوم في السعودية، تجدونها في السطور القادمة.
كم سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21
سجل سعر أونصة الذهب 6,676.27 ريال السعودي، وفي المقابل سجل أونصة الذهب بالأسعار العالمية 1,776.20 دولار أمريكي.
وجاء سعر الذهب في السعودية عيار 24 سجل بحوالي 214.67 ريال السعودي، وفي المقابل سجل العيار 24 بالأسعار العالمية 57.11 دولار أمريكي.
وسجل عيار 22 اليوم في السعودية سعر 196.78 ريال، وسجل عيار 22 اليوم بالأسعار العالمية حوالي 52.35 دولار.
وجاء عيار 21 بسعر 187.84 ريال سعودي، وحقق في المقابل بالأسعار العالمية 48.97 دولار أمريكي.
وجاء سعر جرام عيار 18 حوالي 161 ريال سعودي وفي الجانب الآخر سجل بالأسعار العالمية 42.83 دولار أمريكي.
سعر عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 161 ريال سعودي، وجاءت الأسعار العالمية له بي 42.83 دولار أمريكي.
حقق عيار 14 سعر جديد في السعودية حيث وصل إلى 125.22 ريال سعودي، وسجل بالسعر العالمي 33.32 دولار أمريكي.
سعر عيار 12 اليوم في السعودية 107.34 ريال سعودي، وجاءت الأسعار العالمية له بي 28.56 دولار أمريكي.
حقق عيار 10 سعر جديداً في السوق السعودي حيث وصل إلى 89.45 ريال سعودي، وجاء سعره في الأسعار العلمية بي 23.80 دولار أمريكي.