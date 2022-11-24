كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21.. البورصة تحذر

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رياض - احمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21، وجميع وحدات الذهب الأخرى بيع وشراء بالريال السعودي في محلات الصاغة، وتحديث سريع لسعر الذهب اليوم في السعودية بالأسعار العالمية بالدولار مقابل الأسعار المحلية بالريال، مع ذكر أسعار سبائك الذهب اليوم في السعودية، تجدونها في السطور القادمة.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21