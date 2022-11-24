انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022: الأخضر ناوي على صدمة جديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملا في كثير من شركات الصرافة والبنوك وذلك بعد زيادة معدلات الطلب عليه خلال الساعات الماضية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للجنيه أمام الدولار ورفع الفائدة 2%. وشهد سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الارتفاع الطفيف بمتوسط 3 قروش في اليوم الوحد

سعر الدولار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022:

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 24.46 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع 2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 24.50 جنيه للشراء و 24.56 جنيه للبيع 3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 24.49 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع. 4- سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي: 24.48 جنيه للشراء و24.55 جنيه للبيع 5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 24.46 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع 6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 24.54 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع 7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 24.50 جنيه للشراء و 24.56 جنيه للبيع