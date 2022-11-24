انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022: تراجع 10 جنيه على هذه الأصناف والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الخميس 24 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
سعر السمك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 38 جنيها..
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا
3- ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 100 جنيهات،بتراجع 4 جنيهات
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 220 جنيها بتراجع 10 جنيهات
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 84 جنيها بتراجع جنيهين.
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 150جنيها بزيادة 5 جنيهات
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 86 جنيها.
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم.