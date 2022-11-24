انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022: تراجع 10 جنيه على هذه الأصناف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الخميس 24 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.

سعر السمك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022: