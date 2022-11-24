انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : الأصفر شكله يقفل الـ2000 جينه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1338 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 14 سجل 892 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 1146 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 1338 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 1529 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 10704 جنيهاً.
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1751 دولار للأوقية وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار،