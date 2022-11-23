سعر الدولار اليوم في سوريا.. اخر المستجدات في قيمة العملات الأجنبية

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رياض - احمد صلاح - أسعار الدولار في تزايد مستمر، حيث جاء سعر صرف عملة الدولار من داخل البنوك في سوريا إلى 2814 ليرة لكل دولار واحد ليقترب بذلك من سعر السوق السوداء الذي يصل إلى 3900 ليرة للدولار الواحد، بينما كان السعر الرسمي لصرف عملة الدولار يساوي 2500 ليرة مقابل الدولار الواحد.

سعر الدولار اليوم في سوريا

أكد البنك المركزي السوري تخفيض سعر الصرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار الواحد، في محاولة للقضاء على السوق السوداء الذي بلغ سعر الصرف بداخله 3900 لكل دولار وذلك في أبريل الماضي.

وجاءت الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي بالهبوط وصولا إلى سعر 1451 ليرة للشراء و 1464 ليرة سورية للبيع، مقاربا بذلك من سعر الرصف داخل السوق السوداء الذي يقدر بس 1800 ليرة للشراء و 1760 ليرى للبيع.

وبلغ سعر الليرة التركية مقابل سعر الليرة السورية حوالي 285 ليرة سورية للشراء و 289 ليرة للبيع مقابل ليرة تركية واحدة.

وجاء سعر اليورو في سوريا اليوم بالصعود مثل صديقة الدولار كيب وصل إلى 5478 ليرة للشراء و5524 ليرة للبيع .

تم تثبيت سعر صرف الريال السعودي من داخل البنك المركزي السوري بسعر 1419 ليرة للشراء و1432 ليرة للبيع.