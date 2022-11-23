انت الان تتابع خبر سر زيادة سعر الذهب .. الصاغة : الدولار هو السبب مش أحنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف عن من الصاغة داخل جمهورية مصر العربية سر زيادة سعر الذهب خلال الأسبوع الحالي حيث أنه وصلت قيمة الزيادة حتي اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، 43 جنيهًا.ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر روجاً في مصر وخاصة في محافظات الصعيد إلي 1333 جنيه وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما وصل عيار 42 إلي 1520 جنيه مصرياً.

سر زيادة سعر الذهب: