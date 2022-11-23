سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك الأربعاء 23 أكتوبر 2022: زي امبارح بالظبط

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رياض - احمد صلاح - شهد سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2022، حالة من الاستقرار وفقاً لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية .أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن هناك 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية تعمل في مجال تربية الدواجن.

ارتفاع سعر كرتونة البيض في الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، على الرغم من أن أسعار الدواجن لم تشهد ارتفاعاً مثلما حدث في البيض.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك الأربعاء 23 أكتوبر 2022: