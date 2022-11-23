انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الأربعاء 23نوفمبر 2022: البوري بـ86 جنيه يا ست البيت و الان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.

سعر السمك اليوم الأربعاء 23نوفمبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 38 جنيها..

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا