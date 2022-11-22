انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022: البلطي عرف طريق الزيادة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
سعر السمك اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 38 جنيها، بزيادة جنيه.
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا
3- ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 230 جنيها، بزيادة 10 جنيها
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 86 جنيها بزيادة 4 جنيهات،
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 145 جنيها، بتراجع 10 جنيهات
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 86 جنيها بزيادة جنيهين
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الحالي.