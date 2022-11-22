انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 : بقي بـ1500 جنيه فهمي نظمي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1300 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 14 سجل 860 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 1114 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 1300 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 1486 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 10400 جنيهاً.
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1751 دولار للأوقية وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار،