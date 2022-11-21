انت الان تتابع خبر جاء الفرج الكبير .. صدور قرار صرف أكثر من 1150 لأصحاب المعاشات .. شوف حسابك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في مصر معاشات شهر ديسمبر 2022، بداية من يوم الخميس الموافق الأول من الشهر الجديد، لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد عبر منافذ الصرف المختلفة والمتواجدة بجميع أنجاء جمهورية مصر العربية.تنطلق عملية الصرف للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات التي تضم بدخلها جميع أصحاب المعاشات الذين يحصلون على أقل من 1000 جنيه مصرياً، بالإضافة إلي المنحة الاستثنائية والتي تقدر بـ300 جنيه مع مستحقات شهر ديسمبر 2022، بذلك سوف يحصل صاحب المعاش على ما يعادل 1300 جنيه بعد تطبيق هذه الزيادة الجديدة.

ويقدر عدد أصحاب المعاشات داخل هذه الشريحة حوالي مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد وسوف تستمر عملية الصرف لهم لمدة يومين متواصلين.