انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الأثنين 21 نوفمبر 2022: البلطي زاد يا مدام والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الأثنين 21 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
سعر السمك اليوم الأثنين 21 نوفمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 38 جنيها، بزيادة جنيه.
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا
3- ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 100 جنيهات، بزيادة 2 جنيه .
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 220 جنيهات، بزيادة 10 جنيها
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 82 جنيها.
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 145 جنيها.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 86 جنيها.
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع الحالي.