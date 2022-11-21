انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الأثنين 21 نوفمبر 2022: البلطي زاد يا مدام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الأثنين 21 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.

سعر السمك اليوم الأثنين 21 نوفمبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 38 جنيها، بزيادة جنيه.