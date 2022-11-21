انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 21 نوفمبر 2022: حديد عز حصله انهيار تام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 21 نوفمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس حيث تجاوز سعره حاجز الـ24 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 21 نوفمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري: 19455 جنيهًا، بتراجع 295 جنيهًا 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 20035 جنيهًا، بتراجع 499 جنيهًا 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17،570جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17،550 جنيه للطن. 5- وصل سعر طن الأسمنت 1609 جنيهات، بتراجع 78 جنيهًا. 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1430 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1430 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيها للطن