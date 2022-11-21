انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأثنين 21 نوفمبر 2022 : الصفر ركب قطر الـ1500 جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأثنين 21 نوفمبر 2022، عقب ارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1292 جنيهًا للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 14 سجل 860 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 1108 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 1476 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 1474 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 10336 جنيهاً.
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1751 دولار للأوقية وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار