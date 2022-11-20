انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022: الكندوز شايفة نفسها في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 20 نوفمبر لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية

تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022: