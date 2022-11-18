انت الان تتابع خبر سعر البنزين اليوم.. احتل صدارة التريند أعرفوا آخر ما توصل له في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر في الساعات الأخيرة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي ومؤشرات بحث جوجل سعر البنزين اليوم، وذلك لأنه من أكثر الأشياء التي أثارت ضجة كبيرة بعد انتشار الاخبار الكثيرة حول ارتفاعه وبشكل خاص بعد زيادة سعر البزين.

حقيقة زيادة سعر البنزينوبدء يبحث كل المواطنين في الساعات الأخيرة الماضية عن أسعار البنزين وهو من أبرز الأشياء التي تشغل بال الجميع، وحرصت لجنة التسعير في اجتماعها الأخير على تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، والحرص على إبقاء الأسعار السائدة الآن كما هي للربع الثاني من 2022.

سعر البنزين اليوم في مصر

ومن المتعارف عليه أن جميع الاضطرابات والأزمات المستمرة في العالم، وهي من الأشياء التي تحعل الأسعار تتغير بشكل مستمر، ويريد الجميع معرفة الأسعار الخاصة به طوال الفترة الحالية، ويحدث الكثير من التغيرات التي ينتج عنها ارتفاع أو انخفاض أو استقرار الأسعار بطل الأسواق.

اسعار البنزين اليوم في مصر

8 جنيهات للتر البنزين 80

9.25 جنيه للتر البنزين 92

10.75 جنيه للتر البنزين 95

7.25 جنيه للتر السولار والكيروسين

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن أصبح الطن بـ 5000 جنيه / طن.

ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.