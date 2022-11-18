انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022: الحديد والاسمنت وصلوا للعالي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اختلفت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 في كل الأسواق المحلية ومن أبرزهم الاسمنت والحديد، ويبحث عنه الكثير من الأشخاص الذين يريدون بناء الكثير من الأماكن المختلفة سواء العامة أو الخاص في الوقت الحالي.

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022وينقب جميع المقاولون عن أسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت والرمال وغيرها من الأشياء الأخرى، وتقدم الأسعار لكل من يريدون معرفته لبناء عدد كبير من المنشآت في كل مكان، والأسعار تأتي كما يلي:

أسعار الاسمنت

كما سجل سعر الاسمنت المسلح عند 1638 جنيه.

فيما سجل سعر أسمنت النصر عند 1600 جنيه.

واستقر سعر أسمنت حلوان عند 1640 جنيه.

ثبت سعر أسمنت السويدي عند 1720 جنيه.

وجاء سعر مصر للأسمنت لافارج عند 1615 جنيه.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل عند 1620 جنيه.

أسعار الحديد

استقر سعر حديد عز تسليم أرض المصنع عند 19650 جنيه.

فيما ثبت سعر طن السويس للصلب عند 19550 جنيه.

واستقر سعر الطن حديد العشري عند 19300 جنيه.

كما ثبت سعر حديد بشاي عند 19550 جنيه.

وأيضا استقر سعر حديد المصريين عند 19550 جنيه.

وجاء سعر حديد العتال عند 19550 جنيه.

وسجل سعر حديد المراكبي عند 19550 جنيه.

أسعار الرمل

سعر نقلة الرمل الدوسري الأبيض بـ 55 جنيه للمستهلك.

سعر نقلة الرمل الفطيماني الأبيض بـ 55 جنيه مصري.

نقلة الرمل الربيع الابيض بسعر 85 جنيه مصري.

سعر نقلة الرمل النصار الأبيض بـ 80 جنيه مصري.

سعر نقلة الرمل احمر عادي بـ 20 جنيه مصري.

سعر نقلة الرمل الأحمر الخرج بـ 50 جنيه مصري.

سعر نقلة الرمل البحيصي بـ 28 جنيه مصري.

سعر نقلة السيارة ذات الحجم الكبير التريلة التي تحتوي على حوالي 13 متر رمل بـ 1350 جنيه.

سعر جرار الرمل يحتوي على 4 متر بـ 390 جنيه مصري.

سعر النقل الكبيرة ؛ تحتوي على 10 متر من الرمل في مصر 1050 جنيه مصري.