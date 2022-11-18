أسعار الأسماك اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022: البلطي والجمبري مستقرين اعزمي عائلتك

وتعتبر الأسماك بجميع الأنواع من أكثر الأكلات الذي يحب تناولها الكبار والصغار، ويتوفر بكميات كبيرة الكثير من الأنواع بأسعار مستقرة بعد الارتفاع الكبير الذي طالته، وهي تعد من أهم الأكلات التي يحبها الكثيرين، ويتم إقامة الكثير من العزومات للأهل والأقارب.

سعر السمك البلطي “1” من 34 : 36 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البلطي “2” من 28 : 32 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 40 جنيهًا.

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 30 : 160 جنيهًا.

سجل سعر السمك البوري “1” من 66 : 86 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السمك البوري “2” من 40 : 58 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك قشر البياض نحو من 70 : 100 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس “1” بلدي نحو من 60: 100 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس “2” بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر القراميط – شيلان من 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيهًا

سجل سعر مرجان 1 ما بين 50 : 72 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سعر البرانيس الإسكندراني من 60 : 104 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو (السبيط-كاليماري-سابيا) ما بين 115 : 215 جنيهًا.

سعر كيلو سمك موسى ما بين 160 : 260 جنيهًا.

سجل سعر سمك كابوريا من 26 : 86 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك بربون 1 من 55 : 75 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا – كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًاً.

سجل سعر سمك وقار 70 : 130 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص-لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك بربون “2” 40 : 52 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك حدادي 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك موزة 35 : 69 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين 35 : 55 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مكرونة خليجي من 42 : 58 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مكرونة سويسي من 60 : 104 جنيهات للكيلو.

سعر الجمبري بكل احجامه في الأسواق

ويعد 4قل ممن أبرز الأكلات التي تقدم بالعديد من الأشكال المختلفة ويتناولها الكبار والصغار، واستقروا حالياً في العديد من الأسواق وخاصة سوق العبور، ويوجد منه الكثير من الأنواع بأسعار مختلفة ومنها الجامبو والوسط والصغير والمجمد وغيرها من الأنواع الأخرى، وهذا يبحث عنه الجميع.

أسعار جمبري جامبو من 375 : 445 جنيهًا للكيلو.

أسعار جمبري “1” من 260 : 360 جنيهًا للكيلو.

أسعار جمبري “2” من 170 : 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار جمبري مجمد “2” من 90 : 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار جمبري “3” من 55 : 155 جنيهًا للكيلو.