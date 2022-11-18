انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022: انخفضوا وبيبشروا الكل بالخير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت بشكل ملحوظ أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 بجميع الأسواق والمحلات وغيرها، وثبتت بعض الأنواع المختلفة ولكن البيضاء هي التي هبطت في الوقت الحالي بقيمة 1 جنيه، وهي من ابرز الأشياء الذي يبحث عنها الجميع طوال الوقت.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم حالة من الانخفاض البسيط امام جميع المستهلكين الذين يريدون شرائها بشكل مستمر، وذلك لأنها من الأكلات الهامة والتي لا يستغنى عنها الجميع، وتوجد حالياً حالة من التذبذب الشديد في كل الأسواق التي تقوم ببيع جميع أنواع الدواجن وطرحها أمام الجميع.

– يتراوح سعر الفراخ البيضاء للكيلو بين 36 لـ 37 جنيهاً.

– يتراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو بين 48 لـ 49 جنيهاً.

– يتراوح سعر الفراخ البلدي للكيلو بين 54 لـ 56 جنيهاً.

– يتراوح سعر الفراخ الأمهات الأبيض للكيلو بين 31 لـ 32 جنيهاً.

سعر الكتكوت الأبيض عمر اليوم لـ 3.75 جنيه، ويبلغ أعلى سعر 4 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو عمر اليوم لـ 3.75 جنيه، بينما يبلغ أعلى سعر 4 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي عمر اليوم لـ 4 جنيهات، فيما يبلغ أعلى سعر 4.50 جنيه.

سعر طبق البيض اليوم

وانخفض بشكل بسيط سعر طبق البيض اليوم الجمعة في كل الأسواق والمحلات، وتوجد الكثير من التوقعات من قبل جميع الخبراء حول انخفاض سعر الكرتونة في الفترة القادمة، وفي بداية التعاملات اليوم ثبتت على الانخفاض البسيط الذي جاءت عليه في الفترة الماضية بشكل واضح.

– سعر كرتونة البيض الأحمر: من 68 جنيهاً إلى 69 جنيهاً.

– سعر كرتونة البيض الأبيض: من 66 جنيهاً إلى 67 جنيهاً.

– سعر كرتونة البيض البلدي: من 72 جنيهاً إلى 73 جنيهاً.