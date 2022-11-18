أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022: شعلل الأسواق في أول التعاملات الصباحية

رياض - احمد صلاح - فوجئ الجميع مع بداية التعاملات الصباحية بارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 في محلات الصاغة المصرية، وتعد من أبرز الأشياء التي أصابت الكثيرين بحالة من الصدمة الكبيرة بسبب زيادته الغير متوقعة.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر 2022
ويبحث بشكل مستمر ودائم الكثيرين عن سعر الذهب بجميع الأسواق التي تنتشر في كل المحافظات، حيث انه يصنف بأنه من المعادن الهامة والأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وحالياً تشهد الأسواق حالة من الركود الكبير بسبب التذبذب الذي يكون بين الارتفاع والانخفاضات التي تكون في كل محلات الصاغة المخصصة في البيع والشراء.
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1454 جنيها للجرام.
وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1272 جنيهًا للجرام.
سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 1090 جنيها للجرام.
سجل سعر الذهب عيار 14 حوالي 850 جنيهًا للجرام.
حقق سعر الجنيه الذهب، من وزن 8 جرامات عيار 21، اليوم مستوى 10180 جنيهًا