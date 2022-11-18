انت الان تتابع خبر اسعار العملات الرقمية.. تقفز من جديد لمحاولة تعويض الخسائر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خسارة العملات الرقمية الكثير من قيمتها في اليومين الماضيين، ولمدة قليلة وصلت عملة البتكوين التي تعد أشهر وأكبر العملات الإلكترونية إلى أدني مستوى لها منذ فترة كبيرة، حيث وصل سعر البتكوين إلى 16 ألف دولار، ولكن في نهاية تعاملات الأمس ارتفع أسعار العملات الرقمية، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أسعار العملات الرقمية واخر تقلبات السوق.

نجحت العملات الرقمية في تقليص الخسائر التي حدثت في الأسابيع الماضية حيث تراجع اسعار العملات الرقمية في الأسابيع الماضية بنسبة 1.5% من سعر جميع العملات، ولكن مع نهاية تعاملات الأمس ارتفعت أسعار العملات الرقمية بنسبة 5%، وبذلك تكون قد عوضت الخسائر الماضية.

على الجانب الأخر اتسعت خسائر عملة البتكوين في هذا العام لتخسر ما يقارب من تريليون دولار منذ ذروتها التي بدأت في 2011، وتبلغ قيمة البتكوين حوالي 320 مليار دولار، وانخفضت عملة البتكوين بنسبة 30% خلال 90 يوم.