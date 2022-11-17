انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022: زيادة 200 جنيه مرة واحدة في الطن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر السكر اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، حالة من الارتفاع في الكثير من الأسواق المصرية، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.وكانت أسعار السكر قد شهد حالة من الارتفاعي يوم الجمعة الماضية بمقدر 200 جنيه في الطن، بينما استقرت أسعار الجلوكوز واستقرار النشا الغذائي، بالتوازي من تراجع أسعاره في بورصتي نيويورك ولندن بسبب العقود الآجلة.

سعر السكر اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022: