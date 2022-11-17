انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022: زيادة 200 جنيه مرة واحدة في الطن والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر السكر اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، حالة من الارتفاع في الكثير من الأسواق المصرية، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.وكانت أسعار السكر قد شهد حالة من الارتفاعي يوم الجمعة الماضية بمقدر 200 جنيه في الطن، بينما استقرت أسعار الجلوكوز واستقرار النشا الغذائي، بالتوازي من تراجع أسعاره في بورصتي نيويورك ولندن بسبب العقود الآجلة.
سعر السكر اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022:
بلغ سعر السكر اليوم حوالي 16,500 جنيه، بدلًا من 16,300 جنيه، عقب ارتفاع سعر الطن، بمقدار 200 جنيهًا.
سعر سكر الجلوكوز اليوم:
بلغ سعر طن سكر الجلوكوز 15.500 جنيه
أسعار النشا الغذائي اليوم:
بلع سعر طن النشا الغذائي 16,500 جنيها مصريا
سعر السكر اليوم
بلغ سعر كيلو السكر للمستهلك حوالي 16 جنيهًا.