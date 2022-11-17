انت الان تتابع خبر انقاذ عاجل للمستثمرين في العملات المشفرة .. اعرف الطريقة المضموعة من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت أكبر بورصة على الإنترنت عن طريقة انقاذ عاجل للمستثمرين في العملات المشفرة والأشخاص الذين تضروا من هذه الصناعة خلال الفترة الماضية بسبب التراجع الحاد في التداول على هذه العملات الرقمية.وأوضحت البورصة على لسان الرئيس التنفيذي لها دان مورفي من CNBC في أسبوع أبوظبي المالي أن يتم حالياً إنشاء صندوق إنعاش لمساعدة الأشخاص المتضررين في الصناعة، مضيفة أننا نريد من اللاعبين الأقوياء اليوم.

وأشارت البورصة أنه لن يتم إنقاذ جميع المتضررين ولكنه سوف يتم انقاذ الذين قد يتضررون على المدى القصير، مؤكدة أنه إذا تم إدارة المشروع بشكل سيئ على جبهات متعددة، فلن تتمكن من مساعدتهم على أي حال.