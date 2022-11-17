انت الان تتابع خبرعاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس.. قفز للدور العشرين مرة واحدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قفز سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 بشكل كبير في كل محلات الصاغة المحلية والعالمية، وهذا ما أدي إلى حال من الركود الكبير داخل كل الأسواق التي توفره بجميع أشكاله وأنواعه التي يريد أن يحصل عليها الجميع.

ويعد الذهب واحد من أهم واكثر المعادن التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولكنه ارتفع إلى أعلى مستوى له مع ختام اليوم وقدر هذا الارتفاع المفاجئ بـ 20 جنيهاً دفعة واحدة، وهي من أكثر الأشياء التي أثرت على الحركة الخاص بالبيع والشراء في الكثير من الأماكن.

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم سجل 1451 جنيهاً.

وسجل سعر الذهب عيار 21 سجل 1270 جنيهاً.

وجاء سعر الذهب عيار 18 ليسجل 1081 جنيهًا

وسجل سعر الجنيه الذهب في مضر 10120 جنيهًا.

توقعات سعر الذهب 2023

وتوقع الكثير من خبراء الاقتصادي والمشغولات الذهبية أن تستمر أسعار الذهب في ارتفاعها داخل الأسواق المحلية في 2023، وذلك على عكس العديد من التوقعات الخاصة بسعره في الأسواق العالمية، وهو من أكثر المعادن الأساسية التي توجد وتنتشر في كل الأسواق العالمية بكل أنواعها.