انت الان تتابع خبر موعد انخفاض أسعار الأرز .. الزراعة تعلن عن التوقيت الحاسم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور علاء البحراوى أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موعد انخفاض أسعار الأرز في الأسواق المتخلفة المتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.وأوضح البحراوى في تصريحات صحفية له اليوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022، أن أسعار الأرز في الأسواق سوف تتراجع خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد الإجراءات والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ضد كل ما يقوم باحتكار هذه السلعة الغذائية والاستراتيجية.

وأشار الأخصائي في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التجار هم السبب في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية وذلك عن طريق إخفاءه من الأسواق تمهيداً لرفعه وذلك على الرغم من زراعة أكثر من مليون فدان من الأرز.