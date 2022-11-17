انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير الآن.. الطلب بيزيد والقيمة بتزيد معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس المواد الغذائية “حازم المنوفي” عن قرار الحكومة بتحديد سعر الارز اليوم، وهو 18 جنيه ويعاقب من يقوم بإحتكاره او تزويد سعر الأرز بالحبس لمدة سنة، وجاء هذا القرار الصائب في وقته، حيث بدأ التجار في المغالاة واحتكار بعض السلع لحين نفذها من السوق أو حتى ارتفاع سعرها

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سعر الأرز الشعري الان

اكمل رئيس شعبة المواد الغذائية، أن الأرز هو سلعة استراتيجية وهي أساسية في كل بيت ولا غنى عنها، وهي تعد امنا قومياً للدولة، وان هذا القرار سوف يصب في مصلحة المواطن لتوفير السلعة طول العام بالسعر المحدد والمتفق عليه من قبل الحكومة، وهذا لمنع الاحتكار من قبل التجارة.

واضاف أيضاً أن الاجتماع الأخير للحكومة الذي نتج عنه هذا القرار يعد ضربة قوية لكل محتكر لسلعة الأرز، وهذا يلزم المزارعين الذين يخفون محصول الأرز بعيدا عن أعين الحكومة بإخراجه وتوريده لها، لكي تستطيع الدولة معرفة حجم وكمية الأرز المتوفرة لديها.وجاءت اسعار الارز اليوم بين بسعر 14 جنيه مصري إلى 18 جنيه مصري للكيلو الواحد في السوق، يحدد السعر بناء على نوع الحبة عريض ام رفيع ونسبة الكسر به والمنطقة التي يباع فيها.