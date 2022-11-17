11 الف جنيه شهريا من بنك مصر .. اعرف الطريقة السحرية لحصد هذا المبلغ

انت الان تتابع خبر11 الف جنيه شهريا من بنك مصر .. اعرف الطريقة السحرية لحصد هذا المبلغ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت معدلات البحث خلال الدقائق الماضية داخل جمهورية مصر العربية على المحرك الشهير جوجل لمعرفة كيفية الحصول على 11 الف جنيه شهريا من بنك مصر.يقوم بنك مصر بإصدار عدد من الشهادات الادخارية التي يعرضها أمام عملاءه في كافة أنحاء البلاد، لاستثمار أموالهم، خاصة في تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بعد قرار البنك المركزي بتحريك سعر الصرف خلال الفترة الماضية.

كيفية الحصول على 11 الف جنيه شهريا من بنك مصر:

بنك مصر

أعلن بنك مصر عن طرح شهادتين أمام العملاء يوم الثلاثاء الماضي وهما :

الأولي تبلغ مديتها عام واحد بعائد 12% والثانية تبلغ مدتها عامين بعائد 13% وتبدأ عملية شراء الشهادتين من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع ويمكن الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

وفي حالة قيام المواطن بشراء شهادة لمدة عامين بعائد 13 بقيمة مليون جنيه سوف يحصل شهرياً علي ما يقارب 11 ألف جنيه مصري