انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022: البلطي زاد يا ست البيت والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك اليوم الخميس 17 نوفمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس.
سعر السمك اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 38 جنيها، بارتفاع جنيه.
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا
3- ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 100 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات
. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 220 جنيه بتراجع 5 جنيهات
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 82 جنيها.
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 145 جنيها.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 86 جنيها، بزيادة 6 جنيهات
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم.