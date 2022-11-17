أسعار مواد البناء اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022: الحديد اخد علقة موت في السوق

انت الان تتابع خبر اسعار مواد البناء اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022: الحديد اخد علقة موت في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس حيث تجاوز سعره حاجز الـ24 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري: 19380 جنيهًا، بتراجع 96 جنيهًا 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 20034 جنيهًا، بتراجع 166 جنيهًا 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17،570جنيهًا. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17،550 جنيه للطن. 5- وصل سعر طن الأسمنت 1644 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات. 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1430 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1430 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيها للطن